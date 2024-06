Israel López requiere de apoyo de Cajeme, su salud no le permite trabajar

Al tener problemas en ambos ojos y descalcificación cerebral, Israel López Álvarez pierde la vista de manera paulatina, lo que lo ha obligado a dejar de trabajar, por lo que requiere apoyo económico para atenderse por especialistas en Hermosillo y solicita ayuda alimenticia en especie, a quien guste hacer esta aportación de manera voluntaria.

“Estoy pasando por un momento muy complicado, desafortunadamente. Estoy desesperado y solicito ayuda a la ciudadanía porque mi enfermedad se ha ido complicando y no he podido seguir adelante en mi trabajo, me dedicaba a la construcción. Busco salir adelante mientras se lleva a cabo el proceso de las operaciones para que yo pueda reintegrarme en mis labores normales y seguir adelante”, explicó.

Agregó que su familia depende de los ingresos de él y su esposa, quien se dedicaba a la elaboración y venta de tortillas, pero debido a la situación tuvo que vender su equipamiento de trabajo, lo que ha afectado a su economía.

“Si alguien pudiera echarnos la mano con algunas herramientas para hacer tortillas nos sería de mucha ayuda, porque nos permitiría generar nuevamente ingresos. Con esta situación, mi esposa solo trabaja temporalmente”, dijo.

Mencionó que cualquier persona interesada en aportar a la causa puede comunicarse al número de teléfono 6641226436. “De antemano les agradezco a las personas por su apoyo y espero pronto poder salir adelante”, dio a conocer.