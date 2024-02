Instalación de empresas en Cajeme por el nearshoring pudiera estar en riesgo

Actualmente no se ven avances significativos tendientes a la posible construcción de los nuevos parques industriales que en 2023 se anunciaron para el municipio de Cajeme por parte de inversionistas locales, con lo cual pudiera estar en riesgo el beneficio que traería a la localidad el fenómeno conocido como nearshoring, mencionó Francisco Obregón Elizondo.

El exsecretario de Desarrollo Económico y promotor de la atracción de inversiones foráneas, señaló que el tiempo va pasando y no se ve claridad de parte de los desarrolladores locales.

Por lo pronto, como promotor, él continúa haciendo el seguimiento a sucesos y eventos internacionales, donde se ve qué oportunidades pueden surgir, qué sectores pueden tener auge y hacia dónde se debe enfocar la promoción.

En cuanto a lo que el sector gobierno esté haciendo en este tema, dijo desconocer si las reuniones que se sabe, han estado llevandose a cabo, las estén haciendo con empresarios o si sean sólo entre instancias gubernamentales.

"Si no hay avances en los nuevos parques industriales, será muy difícil traer nuevas empresas, pues "de la vita nace el amor" y no hay nada que ver", expresó.

Si no se trabaja en la infraestructura donde se pudieran alojar las nuevas inversiones, indicó, se quedarán por fuera y no aprovecharán las ventajas del nearshoring, pues no se trata de buscar primero a las empresas y después construir los espacios, sino al revés.

SEGUIR RECUPERANDO LA INFRAESTRUCTURA

Obregón Elizondo dijo que donde se debe ir avanzando, es en lo relativo a la recuperación de la infraestructura pública, pues se ve una cara distinta de Ciudad Obregón que la que se tenía no hace mucho tiempo.

Por ello, agregó, es preciso que se sigan consiguiendo recursos para rescatar y modernizar vialidades, señalamientos, semaforización, parques y jardines, reordenamiento y limpieza.

"Hay cosas tan sencillas para dar una imagen distinta, como es retirar basura, anuncios viejos, cajones luminosos que no están funcionando, lonas desteñidas o desprendidas, que son cosas que dan un mal aspecto de suciedad, dejadez y desinterés", comentó.

Con una buena campaña de limpieza y deschatarrización visual, de anuncios que abundan por las calles, consideró, se pudiera tener menos contaminación visual y una ciudad más limpia, haciéndola más bonita y atractiva.