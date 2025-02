Josué Ismael, ejemplo de la juventud cajemense

La promesa cajemense ha representado al municipio con diversos proyectos

Por: Román González

Con solo 17 años de edad, el joven estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 197, Josúe Ismael Quiñonez, ha logrado dar importantes pasos para alcanzar su sueño de ser piloto aeroespacial, así como de un día devolverle a su comunidad el apoyo recibido, con la implementación de proyectos sociales y en favor del medio ambiente.

"Desde muy pequeño me llamó la intención la robótica, y me desvelaba ideando una forma para que esta pudiera ser implementada en favor de la comunidad, fue cuando cursaba la secundaria en la Escuela Técnica Numero 2 cuando un profesor me impulsó, me regaló unos materiales y me ayudó más a conocer más, llegando a las finales en la competencia estatal de robótica ´Innovando con Educatronica para mi comunidad´ en mayo del 2022 que aun cuando no gané, supe que era el inició de algo grande", compartió el joven.

Este primer acercamiento derivó en múltiples concursos dentro del campo de la robótica, así como de la aeronáutica; no solo a nivel local, sino estatal, nacional e incluso internacional, logrando viajar en 2024 a Guatemala, donde en la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) en presencia de representantes de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio), y expertos de talla mundial fue invitado para dar una conferencia para exponer uno de sus proyectos.

Pero aun cuando la meta de vida de Josué está más allá de este mundo, en la infinidad del espacio, su inquietud de aplicar sus conocimientos en beneficio del medio ambiente, también lo ha impulsado a idear proyectos que, con apoyo de tutores y compañeros, han sido reconocidos como viables.

"Yo de niño notaba la falta de conciencia ambiental, veía los canales llenos de basura sin que dimensionemos el daño que estamos haciendo porque, el plástico al estar en contacto con el agua y el sol, hace una reacción química que contamina el agua la misma que usamos para regar nuestros cultivos, por eso nació la idea del ´Ecobote fluvial´, que es un recolector de residuos en canales o lagunas, ya que es autónomo a base de energía solar", señaló.

El estudiante de preparatoria explicó que actualmente este proyecto sigue siendo impulsado en diferentes eventos, siendo el próximo en la ciudad de Cambridge, Inglaterra donde en compañía de compañeros del CBTA 197, representarán a la institución y a México en una competencia a nivel internacional.

Problemáticas y retos

A pesar de tener definida su meta desde muy temprana edad, su camino no ha sido sencillo, ya que aseguró que al no compartir muchas de las inquietudes banales de cierto grupo de compañeros de su propia edad, ha sufrido de bullying.

"Si me ha tocado esa experiencia y pues es algo que hay que sobrellevarlo y tomarlo como potenciador para avanzar con tus proyectos y seguir adelante como persona, siempre se habla de que, si logras algo, motives a los compañeros, pero no se dice que a veces los compañeros buscan desmotivarte por esos mismos logros", relató.

Finalmente, explicó que otra de las dificultades que ha encontrado es la falta de recursos para acudir a los diferentes eventos, o la falta de patrocinadores que apuesten por sus ideas, aclarando que aun cuando el viaje programado para el próximo mes de junio a la ciudad de Cambridge, cuenta con apoyo del CBTA, se requiere de la participación ciudadana, razón por la que con la finalidad de mantener vivo su sueño solicitó el apoyo de la sociedad dando a conocer que se habilitó el número 644 229 5133 donde se pueden poner en contacto.