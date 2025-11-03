  • 24° C
Ciudad Obregón

Inicia pago de pensiones Bienestar en Obregón

Nov. 03, 2025
Adultos mayores de Cajeme acuden a sucursal del Banco Bienestar en el centro de Obregón

Este lunes arrancó el pago de los programas Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor y Pensión para Personas con Discapacidad correspondiente al bimestre noviembre-diciembre y la dispersión continuará hasta el 27 de noviembre.

Los adultos mayores y personas con discapacidad con la primera letra del apellido con la letra A llegaron este lunes desde temprano para retirar los recursos de las ventanillas del Banco del Bienestar en Obregón.

Durante el periodo de dispersión se tendrá un horario especial de las 08:00 a las 17:00 horas, informó personal del Banco del Bienestar, para que más adultos puedan hacer el retiro de los recursos.

Los recursos que se entregarán son de 6 mil 200 pesos para los adultos mayores y de 3 mil 200 para las personas con alguna discapacidad, los cuales se depositarán en las tarjetas del Banco del Bienestar y permanecerán en sus cuentas como cualquier otro banco, los cuales podrán disponer en los cajeros oficiales o pagar en las tiendas.

ANUNCIAN CALENDARIO DE PAGOS 

La dispersión inició con la letra A, para continuar el martes con la B, el miércoles y jueves la letra C y viernes de la D a la F.

La siguiente semana arrancará el lunes y martes con la letra G, el miércoles 12 de noviembre de la H a la K, el jueves 13 la letra L, y viernes la letra M.

El lunes 17 de noviembre se tendrá de asueto y las actividades se retomarán el martes 18 con los restantes de la letra M, miércoles 19 será N, Ñ y la O, el jueves la P y la Q, el viernes 21 y lunes 24 la R, martes 25 S, miércoles 26 de la T a la V, y concluirán el jueves 27 con la letra de la W a la Z.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


