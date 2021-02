Incumplen sanidad en transporte, dice

En un recorrido por diversas líneas del transporte público urbano y suburbano, se pudo percatar que no se cumple con las medidas, al igual que en el servicio de taxis dieceros en el primer cuadro de la ciudad.

Y es que pese a los constantes llamados de las autoridades, es común ver que los camiones circulen llenos en horas picos sin guardar la sana distancia, los pasajeros y choferes no utilicen los tapabocas.

"No toda la gente usa el cubrebocas y así se suben al camión, también hay choferes que no lo portan, no les impiden el paso como se decía", manifestó Marta, usuaria de la ruta suburbana Cócorit-Esperanza.

María Elisa, usuaria, señaló que utiliza con frecuencia las rutas 15 y 4, en donde pese a los letreros de uso obligatorio de cubrebocas, la ciudadanía hace caso omiso.

"Me ha tocado que ni el camionero trae, dejan que las personas se suban así e incluso gente que se sube a cantar o vender cosas, los camiones se llenan y tampoco se ve que los limpien".

De igual manera, expuso que los taxis ruleteros siguen subiendo a más de 2 personas quienes se amontonan al interior de la unidad, sin que se tenga ningún protocolo al brindar el servicio.

Cabe mencionar que aun cuando la autoridad aseveró que se bajaría del transporte a quien no usara el cubrebocas, la irresponsabilidad sigue, mientras que los retenes que se harían para vigilar la operación del servicio tampoco se han llevado a cabo, según comentaron los usuarios.