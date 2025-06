Astrid, orgullo cajemense transforma el escenario con fuerza, ritmo y pasión

Desde muy pequeña, Astrid Chavira, nacida en Ciudad Obregón, supo que el baile sería el eje de su vida. Hoy, con una trayectoria consolidada como bailarina profesional de danza comercial especializada en hip hop y danzas urbanas, su nombre resuena en grandes escenarios, videoclips y producciones audiovisuales de alto nivel.

A los 12 años, Astrid descubrió su vocación cuando asistió por primera vez a una clase de hip hop. "Era música que ya escuchaba, y eso me motivó: saber que podía expresarme con canciones que realmente sentía. Desde ese primer día me enamoré de ese tipo de baile", recuerda.

Su camino no ha sido improvisado. A base de esfuerzo, constancia y formación especializada desde 2010, Astrid se ha convertido en una artista versátil y comprometida. Se ha presentado en festivales como "Tecate Pal Norte", "Tecate Emblema", "Vaivén" y en el Auditorio Nacional, compartiendo escenario con artistas como Maldy, Karol Sevilla, Cris Mj, Mar Lucas y Meri Deal.

En el ámbito audiovisual, ha sido parte de proyectos como "La Usurpadora: El Musical", "Entra en mi vida", y tres temporadas del programa "¿Quién es la Máscara?". También ha participado en videoclips de Sebastián Urdiales, Kaia Lana, Kenia OS, Golden Ganga y Christian Nodal, entre muchos otros.

Además, ha colaborado en campañas publicitarias y presentaciones escénicas para reconocidas marcas, combinando fuerza escénica con una estética comercial impecable.

Pero su historia no se reduce a sus logros. La cajemense ha compartido su conocimiento como maestra de danza desde 2014, impartiendo clases y convenciones a nivel nacional. Cada vez que visita su tierra natal, dedica parte de su tiempo a dar clases: "Nunca olvido mis raíces sonorenses. Me gusta regresar y compartir con mi comunidad todo lo que el arte me ha dado."

"Desde mis 17 años empecé a dar clases en Guadalajara, lo cual me abrió puertas en diferentes estados de la república para conectarme en el ambiente, sin olvidar mis raíces sonorenses, por eso cada que voy a Ciudad Obregón, dedico ese tiempo a dar clases allá", compartió.