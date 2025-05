Inconformes restauranteros con plaza Sendero de Ciudad Obregón

Restauranteros establecidos en el área de comida de plaza sendero Obregón manifestaron su inconformidad por el cobro de estacionamiento en el centro comercial, dado que –manifiestan—esto les ha provocado una baja en sus ventas del 30 por ciento en promedio y podría orillarlos a cerrar.

Raúl Ayala García, representante legal de la organización Restauranteros Unidos del Sur de Sonora expresó que es lamentable lo que está sucediendo en la administración de la citada plaza comercial, donde un grupo de empresarios restauranteros (Raúl Ayala de Taco Fish Fullenios; Alier Chávez de This Way y Juan Sosa de Los Tacos de la 6, han buscado comunicación con la administración del centro comercial pero no han obtenido contestación.

Así, expresó, han enviado una serie de comentarios alusivos al tema del cobro de estacionamiento a Jorge Arredondo, que forma parte de la administración de plaza sendero Monterrey para que hagan algo a favor de quitar el cobro por considerar que sus ventas van de picada y han tenido "cero respuestas" de su parte, de manera que están pensando seriamente en cerrar sus negocios en esa plaza.

A sus negocios, dijo, les han bajado ventas, porque la gente dejó de ir y por ende, no hay suficientes clientes para consumir y encima le cobran por estacionarse a los mismos empleados de los negocios; lo anterior ha provocado que tengan que poner promociones para incentivar el regreso de clientes a la plaza y que no bajen más sus ventas. "Me refiero que, aun perdiendo ventas, todavía tenemos que ofertar y atrevernos a rescatar nuestros negocios", expuso.

"Plaza Sendero nos cobra desde 150 mil hasta los 300 mil pesos de guante sólo para entrar a su área de food court además de la inversión total que uno como empresario va a sembrar en el local. Esos 150 mil o 300 mil pesos jamás se recuperan (pagamos por entrar) más los depósitos de rentas en garantías" entre otros gastos inherentes, afirmó.

LLAMA CANACO A MEDIAR

Gustavo Cárdenas García, presidente de la Canaco Ciudad Obregón indicó que el organismo que encabeza llama a mediar la problemática que existe entre los arrendadores de la plaza con los dueños de esta.

Como lo comentó anteriormente, dijo, "deberían de sentarse en la mesa de negociación para buscar la mejor opción para todos, sabiendo que la crisis que se vive en Cajeme es diferente a otros municipios, por la actividad preponderantemente agrícola en la cual está el Valle del Yaqui; hacemos un llamado a la cordialidad y buscar canales de entendimiento que ayuden a que nadie se vea afectado".