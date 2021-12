Incertidumbre por cierre de Fundación Jesucristo Misericordioso

Por el nulo apoyo gubernamental y la baja aportación económica ciudadana y empresarial, la Fundación Jesucristo Misericordioso Ayuda de Niños con Cáncer A. C, podría cerrar sus puertas este 2022, lamentó Érika Ayón Tolano, presidenta de la asociación.

Ante los recortes presupuestales del Gobierno para las asociaciones y la pérdida de empleo de quienes aportaban, dijo que ahora a "duras penas" pueden pagar la renta de sus instalaciones ubicadas sobre calle Guerrero, frente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Noticia Relacionada Gobernador reduce sentencia al trailero cubano Rogel Aguilera

PUBLICIDAD

La Fundación Jesucristo Misericordioso se encarga de brindar hospedaje y alimento nutritivo a todos los niños foráneos que se atienden en el área de oncología del Seguro Social en la localidad.

Ante ese panorama invitó a empresarios a dar un donativo de 500 o mil pesos mensuales y con ello poder subsistir económicamente.

Ayón Tolano mencionó que para pagar la renta anterior realizaron una rifa y pudieron recaudar lo necesario para salir adelante por solo un mes.

Sin embargo, la incertidumbre se mantiene al no tener una fuente de ingresos estable e incluso las mamás de los niños con cáncer comienzan a preocuparse ante la posibilidad de no recibir el apoyo y con eso no poder costear su estancia en la ciudad, mientras sus hijos reciben tratamiento en el Seguro Social.