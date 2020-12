Inaugura Petra Santos oficina de Enlace

Pese a que no cuenta con el apoyo de Morena, al no ser reconocida como militante del partido, aun cuando se afilió en 2017, Petra Santos Ortiz no quita el dedo del renglón para contender por la gubernatura de Sonora en el 2021.

La aspirante a candidata aseveró que no existe piso parejo entre ella y Alfonso Durazo, quien ha sido cobijado por el partido y al parecer “viene con todo”, por lo que mantiene una jornada para recabar 100 mil firmas ciudadanas.