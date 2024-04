IMSS: Pacientes con cáncer piden arreglar aparato de radioterapia en Cajeme

Dolor, desesperación, tristeza e incertidumbre, son las emociones y estados de ánimo que dijeron sentir pacientes con cáncer, mientras esperaban ser atendidos en el Hospital General Regional 01 (HGR1) del IMSS, en Ciudad Obregón.

Desde hace dos semanas uno de los dos aparatos de radiología no funciona, mientras que el otro no abastece la demanda que requieren los adheridos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la calle Guerrero, manifestaron.

Margarita Montaño Encinas, habitante de Agua Prieta, padece cáncer triple negativo con metástasis óseo en etapa cuatro, pero en Nogales le suspendieron las quimioterapias, para que primero recibiera radioterapias en la localidad.

"Y el dolor que traigo es muy intenso, entones quisiera que pusieran su corazón y su mente también en los pacientes que estamos sufriendo está enfermedad que no es cualquier cosa, que estamos sufriendo demasiado, y estamos batallando con las idas y venidas, también medicamente, monetariamente y físicamente que ni se diga", expresó.

Por solidaridad y empatía, la señora Martha Patricia Félix Morales acompaña a su prima Celina Victoria Villa Morales en los traslados desde Hermosillo hasta Ciudad Obregón, pero no logran avanzar debido a las fallas en los equipos.

"Nosotros ya tenemos varios días aquí, tenemos pacientitos que necesitan la radioterapia, pero pues el aparato no está sirviendo, unos alcanzamos, otros no, y nos tienen que, a la tarde, qué a medio día y damos un montón de vueltas y nadie nos da una solución, sé que los trabajadores no tienen la culpa, pero los altos mandos tienen que saber la problemática de todos nosotros", expresó Félix Morales.

Dieron a conocer que el único equipo que está disponible suele calentarse ante tanta demanda, debido a que después de recibir a cada paciente debe enfriarse durante 15 minutos, pero ante la cantidad de pacientes se sobrecarga.

"Que nos apoyen para que se arregle la otra máquina para que le den el debido mantenimiento, para que fallen lo menos posible", resaltó Yadira Josefina Gámez Velázquez", habitante de Hermosillo.

Explicaron que hay tres turnos de atención que se dividen en matutino, vespertino y nocturno, por lo que los pacientes que reciben radioterapia durante la mañana tienen mayor posibilidad en ser atendidos, pero 19/4/2024 pasadas las horas la funcionalidad de la única maquina "funcional" disminuye.

Además de pacientes de Ciudad Obregón, los manifestantes son derechohabientes de Hermosillo, Nogales, Agua Prieta, Puerto Peñasco, Caborca, Tijuana y Baja California.