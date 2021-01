Hostigamiento laboral en guarderías

Aun cuando no reciben niños, deben acudir diariamente a las instalaciones, con una hora de entrada a las 5:00 de la mañana para el turno matutino, mientras que el turno vespertino termina a las 9:00 de la noche, horario en el que no circulan unidades del transporte urbano.

Carolina Ozuna, asistente educativo en CDI 51, manifestó que son quienes tienen menor antigüedad a las que se les ha duplicado la carga laboral, además de que a varias de sus compañeras las han enviado a la Junta de Conciliación y Arbitraje por faltas que en su momento fueron justificadas.

"Lógicamente quieren que renunciemos, que no aguantemos para no pagarnos nuestra liquidación, lo único que queremos es una respuesta, que nos reacomoden nuestros horarios o si no ocupan de nuestros servicios se nos liquide conforme a la Ley".

CAMBIO DE GUARDERÍA

Otras trabajadoras indicaron que una manera más de presionarlas es que además del cambio de horario arbitrariamente, a las trabajadoras de la CDI de Villa Bonita les pidieron que ya no acudieran a esa estancia sino a la del Parque Industrial y viceversa.

Además, ayer cuando estaban en la movilización por la defensa de sus derechos les llegaron llamadas a varias de ellas para avisarles que por no estar en su lugar de trabajo, serían despedidas y se les citaba para hoy en la Junta de Conciliación a las 10:00 horas.

"Pero yo estoy aquí en mi lugar de trabajo, en Villa Bonita", contestaron, a lo que les respondieron que no las estaban viendo en el Parque Industrial, que es donde debieron presentarse.

Cuando preguntaban el nombre de la persona que hablaba, respondía que le hablaban "de guardería" y que ya estaban avisadas de su cese en la empresa.

NO REGISTRAN ENTRADA

Ozuna dijo que al llegar por las mañanas no les permite checar con la huella dactilar, sino hasta las 7:00 horas, mientras que la hora de salida se reporta a las 6:00 de la tarde, siendo en una bitácora donde anotan sus ingresos y salidas reales.

Expusieron que no se les permite moverse de sus áreas de trabajo, usar teléfono celular y solamente es media hora para comer la que se les permite al día, además quienes se encontraban de vacaciones fueron llamadas a laborar de nuevo.

"Imagínese si eso hace la sobrina de un candidato a gobernador, qué no irán a hacer si en realidad esa persona llega a ganar", destacaron, "por eso nos dicen que tenemos que defendernos legalmente de estos atropellos".

Las tres guarderías se encuentran subrogadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y se presume pertenecen a María de los Ángeles Félix Bours.

Debido a la pandemia, las diversas escuelas del nivel básico, medio superior, y superior se encuentran sin operar para evitar la presencia de personas en las instalaciones y los riesgos de contagio por el Covid-19.

ATENDERÁN EL CASO

Después de manifestarse frente a Palacio Municipal, las más de 30 afectadas acudieron a la Junta de Conciliación y Arbitraje donde se entregó una queja por hostigamiento laboral.

Gilberto Tánori López, delegado del Trabajo, señaló que se tuvo una reunión con las inconformes, por lo que se girará un citatorio para el patrón y se visitarán las instalaciones de trabajo para buscar solución al problema.

"Quienes pasen por este tipo de situaciones el llamado es que se presenten al lugar, hay instrucciones de atenderlos", agregó.