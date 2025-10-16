  • 24° C
Hay operativo permanente para prevenir y combatir la violencia: Claudio Cruz

El secretario de Seguridad Pública de Cajeme destacó la importancia de que las familias denuncien

Oct. 16, 2025
Ante los recientes hechos violentos ocurridos en Cajeme, Claudio Cruz Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, recordó a la ciudadanía que se cuenta con un operativo permanente en coordinación con los diferentes niveles de gobierno, que trabaja en prevenir y combatir las actividades delictivas.

“El operativo lo tenemos de manera permanente, con los 3 niveles de gobierno y las fiscalías. El 15 de octubre ciertamente se presentó una serie de eventos de alto impacto donde personal de las 3 órdenes estuvimos de manera activa, al realizar los diferentes patrullajes se logró la detención de 4 personas que viajaban en un vehículo Sedán, las cuales fueron canalizadas a la Fiscalía de la República, la cual se hará cargo de las investigaciones”, comentó.

LLAMA A DENUNCIAR

Asimismo, destacó la importancia de que desde los hogares haya una prevención del delito, por medio de la denuncia ante las instancias legales, en caso de que las familias tengan información sobre miembros que se dediquen a actividades de la delincuencia.

“Lo más importante es hablar de la prevención de los delitos y esto inicia en casa. Si en dado caso hay gente que participa en distintas actividades de la delincuencia, y la familia lo sabe, pero no lo denuncia, hay consecuencias. Estamos llevando a cabo reuniones en las colonias y escuelas, llevando talleres y pláticas con los padres de familia para que difundan que la prevención del delito empieza por las casas”, destacó.

Los números de teléfono 911 y 089 (para denuncias anónimas) se encuentran a disposición de la población, mencionó.

El 15 de octubre 8 personas fueron asesinadas como consecuencia de la jornada violenta.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

