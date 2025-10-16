Javier Lamarque anuncia apoyo extraordinario de 50 millones de pesos para atender fugas de agua

Adicional al crédito de 100 millones de pesos con el que ya cuenta el municipio de Cajeme para poner en marcha obras claves que contribuyan a disminuir las fugas de agua en las colonias, el Ayuntamiento recibirá un apoyo de 50 millones por parte del gobierno de Sonora, informaron el alcalde Javier Lamarque Cano y el director técnico del Oomapasc, Jesús Antonio Ponce Zavala.

Este es un recurso extraordinario, no un crédito, aclaró el presidente municipal, y servirá para reforzar este proyecto que consiste en rehabilitar la red de alcantarillado. Recordó a la ciudadanía que, del crédito de 100 millones, 70 se usarán para obras y 30 para adquirir 2 máquinas de desazolve. De esta manera, tomando en cuenta los 50 millones de pesos adicionales, se aplicarán cerca de 120 millones directamente en obras de este tipo.

“Es un apoyo extraordinario que nos está dando el gobierno del estado a través de la Sidur (Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano). Son 50 millones de pesos más con lo que nos está apoyando el gobierno del estado, incluso se va a ver la posibilidad de un poco más, pero por lo pronto son 50 millones. Serían alrededor de 120 millones de pesos (tomando en cuenta los 70 mdp del crédito) aplicados directamente en obras hidrosanitarias, todas se inician este año”, explicó.

Por su parte, Jesús Antonio Ponce Zavala, adelantó que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) destinará este nuevo apoyo extraordinario para realizar obras claves en la calle No Reelección de la Obregón a la Cárdenas, vialidades internas de la colonia Benito Juárez, entre otros trabajos.

En cuanto a las obras que se llevarán a cabo con los 70 millones del crédito, se consideran trabajos en colonias como Cortinas, Jardines del Valle, Municipio Libre, Villa California, Esperanza, Valle Dorado, entre otras, considerando tanto el área urbana como rural del municipio.

Cabe señalar que el presidente municipal también gestiona recursos ante la Secretaría de Hacienda nacional, para que lleguen más apoyos para esta causa.