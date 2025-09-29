Hacen trabajo conjunto para atraer vuelos a Cajeme

En el municipio de Cajeme se realiza actualmente un trabajo conjunto entre autoridades, organismos empresariales y de la sociedad civil para buscar concretar la llegada de nuevos vuelos que den una mayor conectividad a la región sur del estado, haciéndola más atractiva para el turismo, pero también para la instalación de nuevas empresas que coadyuven en un mayor desarrollo, manifestó Nubia Verónica Flores Amaya.

La presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Ciudad Obregón hizo saber que se debe determinar qué es lo que se requiere para el establecimiento de nuevos vuelos al aeropuerto de la localidad, pero no sólo contar con ellos, sino que estos permanezcan y no los quiten a los dos o tres meses, como ocurrió con el itinerario que se abrió en 2023 al Bajío, o el nuevo a Monterrey, así como el de Guadalajara, que duraron muy poco tiempo.

Como OCV, dijo, ellos pueden dar información a las aerolíneas y a la administración del aeropuerto, acerca del origen de las personas que se hospedan en los hoteles de la ciudad, entre otros datos que puedan servir para proponer esos próximos vuelos, todo ello basado en una necesidad real.

Para ello también deben seguir empujando las cámaras y organismos empresariales, en coordinación con los gobiernos municipales y estatal.

Incluso, como el aeropuerto tiene categoría de internacional, entonces se le debería hacer honor a ello, sobre todo ahora que el municipio, a través del Copreco, abrió su oficina de enlace y promoción en Phoenix, y buscar un nuevo vuelo directo de Ciudad Obregón, por lo menos a la capital de Arizona, agregó.

Por último, recordó que en la reunión de la Comisión Consultiva llevada a cabo la semana pasada, se mencionó que este mismo año se hará la ampliación de la pista para que lleguen aviones de mayor tamaño y está en proyecto la tan necesaria ampliación de la sala de espera, además que se comentó la posibilidad de construir una sala VIP.