Habrá menos camiones el primero de enero en Cajeme

Con el desplome de pasajeros por las fiestas de año nuevo, el sistema del transporte urbano en Cajeme trabajará con el 40 por ciento de los camiones el primero de enero, lo que ocasionará que el tiempo de espera sea más largo.

Luis Acosta Cárdenas, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte Urbano en Cajeme, informó que este ajuste en las rutas responde a la baja tradicional de pasajeros que se tiene hasta el regreso a clases.

CRONOLOGÍA DEL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO NORMAL

A partir del lunes, se estima que el número de camiones suba al 60 por ciento porque la gente sale menos al centro de la ciudad y otros destinos después del año nuevo y será hasta el 12 de enero cuando regrese el 100 por ciento de la flotilla.

"Entrando el estudiantado se eleva el número de camiones a la normalidad", explicó el dirigente del gremio.

Esto se traducirá en que el tiempo de espera sea más largo, por lo que se recomienda a los usuarios del transporte público a que tomen las debidas precauciones antes de salir.

Normalmente, circulan alrededor de 145 camiones por las diferentes rutas de Obregón, pero a partir de año nuevo se reduce debido a que tradicionalmente la gente toma la semana entre año nuevo y el regreso a clases de los niños para descansar, especialmente el día primero.