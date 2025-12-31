  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 31 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Habrá menos camiones el primero de enero en Cajeme

A partir del día primero disminuye la afluencia hasta que regresan los alumnos a la escuela

Dic. 31, 2025
Durante las semanas previas a la navidad se tuvo un incremento en los pasajeros, que duró hasta el fin de año
Durante las semanas previas a la navidad se tuvo un incremento en los pasajeros, que duró hasta el fin de año

Con el desplome de pasajeros por las fiestas de año nuevo, el sistema del transporte urbano en Cajeme trabajará con el 40 por ciento de los camiones el primero de enero, lo que ocasionará que el tiempo de espera sea más largo.

Luis Acosta Cárdenas, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte Urbano en Cajeme, informó que este ajuste en las rutas responde a la baja tradicional de pasajeros que se tiene hasta el regreso a clases.

imagen-cuerpo

CRONOLOGÍA DEL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO NORMAL

A partir del lunes, se estima que el número de camiones suba al 60 por ciento porque la gente sale menos al centro de la ciudad y otros destinos después del año nuevo y será hasta el 12 de enero cuando regrese el 100 por ciento de la flotilla.

"Entrando el estudiantado se eleva el número de camiones a la normalidad", explicó el dirigente del gremio.

Esto se traducirá en que el tiempo de espera sea más largo, por lo que se recomienda a los usuarios del transporte público a que tomen las debidas precauciones antes de salir.

Normalmente, circulan alrededor de 145 camiones por las diferentes rutas de Obregón, pero a partir de año nuevo se reduce debido a que tradicionalmente la gente toma la semana entre año nuevo y el regreso a clases de los niños para descansar, especialmente el día primero.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Continúa obra de Parque Industrial de Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Continúa obra de Parque Industrial de Ciudad Obregón

Diciembre 31, 2025

La empresa constructora encargada de los trabajos sigue adelante esperando entregarla en enero

Se requieren al menos 800 mdp para modernizar rutas de transporte
Ciudad Obregón

Se requieren al menos 800 mdp para modernizar rutas de transporte

Diciembre 31, 2025

Así se indica en el análisis financiero incluido en el Plan Integral de Movilidad Urbana, aprobado recientemente por el Cabildo de Cajeme

Sigue incertidumbre para gasolineros de Cajeme
Ciudad Obregón

Sigue incertidumbre para gasolineros de Cajeme

Diciembre 31, 2025

El gobierno federal anunció la continuación del pacto voluntario para mantener los precios, pero no ofrece incentivos: Rivera