Habrá cambios en Ayuntamiento

Después de que dos funcionarios de su gabinete presentaran su renuncia para sumarse a un proyecto político , el alcalde de Cajeme , Sergio Pablo Mariscal Alvarado , no descartó que haya más cambios en la actual administración póblica debido a que "£ cada quien está tomando sus decisiones ".

El jefe del Ejecutivo indicó que en el plano personal "£no ha resuelto ese asunto", pues en estos momentos su compromiso es terminar la administración y pegarle duro al tercer aóo el cual debe ser de "£spring" y no de "£nadar de muertito".

Mariscal Alvarado mencionó que bajo este contexto va a renovar los cuadros en el organigrama de trabajo, no por no por desconfianza si no simple y sencillamente porque existe la necesidad de otros perfiles.

El alcalde enfatizó que esperará de aquí a un mes ver cómo viene el presupuesto para 2021, para ver la cuestión del tema de los revelos en la estructura de la comuna, ya que el Cabildo les ha mandatado reducir la nómina.

Citó que en el caso de la Secretaría de Bienestar Social y de la Dirección Municipal del Deporte, dependencias cuyos titulares decidieron salir para participar en campaóas , estas se reemplazaron con gente que ya estaba ocupando puestos en la administración actual.