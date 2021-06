Habitantes de Yucuribampo están inconformes con servicio de transporte

Motivo por el cual han optado por utilizar un servicio de taxi (pirata), el cual acude a cualquier hora del día y les cobra alrededor de 100 pesos, sin embargo, en días pasados la Delegación del Transporte le ha impedido el ingreso al vehículo al no estar registrado para brindar el servicio.

Luego de que los horarios de las corridas de la unidad del transporte urbano se redujeran, habitantes de los ejidos de Yucuribampo y Tesopobampo se han visto afectados al no poder trasladarse en caso de una emergencia.

Martha Alicia Pasillas Galván, habitante del poblado, señaló que ella tiene que acudir tres veces por semana a Ciudad Obregón, ya que acude al IMSS a recibir diálisis, horarios que no empatan con el camión de ruta, por lo que tiene un año solicitando este servicio de "Uber" de "Don Tacho".

"El (camionero) no quiere entrar, es la segunda vez que transporte se le sube al uber, el camionero le echa a transporte que porque es un uber pirata, es de confianza de más de cuatro años dándole servicio, a nosotros nos está dañando que no lo dejan entrar".

Los afectados señalaron que el camión iniciaba su ruta a las 6:30 de la mañana, pero ahora sale a las 7:15, del ejido a la ciudad, quienes deben regresar a más tardar a las 4:30 de la tarde, lo que los afecta en sus trabajos y compromisos.

Por su parte Juan Carlos Meza, concesionario del transporte, señaló que el problema es que el chofer del vehículo sigue la ruta del camión dejándolo sin pasaje, por lo que se ha pedido la intervención de las autoridades.

Agregó que no existe una negativa de que a la comunidad entren taxis o ubers, pero el problema es que se trata de un particular que no está registrado, ni paga impuestos, generando una competencia desleal.