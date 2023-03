Habilitan en Cajeme "Senderos Seguros"

Como parte del Proyecto Sendero Seguro, que el Ayuntamiento de Cajeme tiene planteado para prevenir los riesgos de ataques hacia las mujeres, actualmente se trabaja en seis lugares, de los cuales cinco ya cuentan con la debida iluminación desde el día 8 de marzo. Gerardo Sastré Ruiz dijo que son seis los lugares que a él le plantearon convertir en Senderos Seguros: calle Paris y Las Torres (un crucero baldío); Avenida Ejército Nacional y calle 10 (costado del puente); calle 5 de Febrero y Rodolfo Elías calles (parabus Secundaria Rafael Campoy). Indicó que en la Secretaría de Imagen Urbana a su cargo, el personal trabajó en crear el trayecto de la calle Jalisco (frente a Plaza Ley Obregón) calle Valle Dorado y Francia (paso obligado entre colonias) y el último en calle Misionero y Valle Dorado (Ampliación Rodeo)y de los seis señalados el ultimo por el momento no se ha podido resolver. Sobre cuál es la problemática que ahí se presenta, Gerardo Sastré Ruiz, precisó es porque, aunque se instalen postes y luminarias suficientes, en éste lugar no se tiene energía eléctrica cercana como para poder energizar las luminarias que se necesitan.

"Son seis lugares los que me pidieron, de los seis cinco ya los restablecimos quedaron prendidos, el día 8 de marzo por ser el tema de la mujer, falta un sexto que no lo pudimos hacer porque no hay energía eléctrica en ese lugar, es otro tiro" explicó. El secretario agrega que en todos los lugares se introdujeron postes, cableado nuevo, lámparas y quedaron los cinco puntos ya mencionados, pero en ese último no les fue posible, una situación que espera pueda ser resuelta. El programa "Senderos Seguros" ubica puntos de riesgo, colocando alumbrado y vigilancia para que las mujeres transiten con seguridad, principalmente, en la noche