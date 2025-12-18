  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 18 De Diciembre Del 2025
Ciudad Obregón

Grupo Mar y Fundación Eva de Camou, unidos para ayudar

Donan atún para beneficiar a personas asistidas en Casa Hogar Mamá Estéfana y el Asilo Madre Teresa de Calcuta, cuya población es de 83 residentes

Dic. 18, 2025
El Asilo Madre Teresa de Calcuta y la Casa Hogar Mamá Estefana recibieron una donación de más de 400 latas de atún Tuny, gracias al apoyo de Grupo Mar (Tuny) a la Fundación Eva de Camou, beneficiando a 83 personas entre ambas instituciones de asistencia social.

La entrega ha comenzado en San José de Bácum y San Ignacio Río Muerto, donde 10 cajas fueron destinadas a cada una de las instituciones para estas festividades decembrinas. Esta acción fue posible con el acompañamiento de Diario del Yaqui y Diario del Mayo.

Evangelina Valenzuela, representante de la Casa Hogar Mamá Estefana, agradeció el donativo:

“Muchas gracias a todos ustedes que hacen llegar este alimento a la Casa Hogar Mamá Estefana”.

Por su parte, Rebeca Terán, representante del Asilo Madre Teresa de Calcuta, destacó la importancia de este tipo de apoyos para la alimentación de las personas adultas mayores:

“Para nosotros representa un apoyo muy importante, la alimentación es algo básico para que ellos estén bien. A nombre de los abuelitos del asilo agradecemos a la Fundación Eva de Camou, a Tuny, Diario del Yaqui y Diario del Mayo por hacer posible que estos apoyos lleguen a quienes más lo necesitan”.

Omar Tabardillo, coordinador de programas de la Fundación Eva de Camou — y el consejo integrado por Marisela Melgar, el ingeniero Raúl Camou y el licenciado Hugo Camou—, informó que estas acciones forman parte del inicio del programa alimentario de la fundación en el sur de Sonora.

“Nos da mucho gusto arrancar este programa en los municipios de Bácum y San Ignacio Río Muerto, con la entrega de atún marca Tuny (#Atún que llega a quien más lo necesita). Agradecemos especialmente a nuestro benefactor, Grupo Mar, una empresa 100 por ciento mexicana, por sumarse a esta causa y ayudarnos a apoyar a la población más vulnerable”, expresó.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

