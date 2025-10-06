Gestiona Javier Lamarque apoyo para productores del Valle del Yaqui

En gestiones ante los otros niveles de gobierno se encuentra el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano para que haya recursos y apoyos para los agricultores del Valle del Yaqui, principalmente por la situación que se vive en torno a los precios de los productos; el presidente dio a conocer que ha sostenido distintos encuentros con los Distritos de Riego Yaqui y Mayo, así como con la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora (Aoass).

"Hemos estado platicando sobre cómo participar, cómo apoyar particularmente en la gestión para que lleguen mayores recursos y apoyos al Valle del Yaqui y al del Mayo, previendo escenarios futuros. Tuvimos una reunión y a los días hubo un evento ya en Navojoa donde se han dado banderazos a obras de renovación y modernización de sistemas hídricos de riego de los Distritos 38 y 041 por parte de Conagua", comentó.

Enfatizó en que se mantiene en comunicación con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien se encuentra consciente del panorama actual en cuanto a la agricultura en el sur de Sonora.

"Los productores prevén situaciones complicadas para adelante por el asunto de los precios, pero ya trabajamos en eso, lo he comentado con el gobernador, está consciente y vamos a ver qué se puede hacer más adelante, por lo pronto está este apoyo que tiene que ver con la modernización de estos sistemas, para hacer más eficiente el uso del agua, es parte de lo que se trabaja, hemos estado en acercamiento constante con los productores", dijo.

El alcalde también ha sostenido reuniones con la Iniciativa Privada, para fortalecer los vínculos para la atracción de inversiones.