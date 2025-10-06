Pemex colabora con Cajeme para reforzar el bacheo de calles

Con una donación de asfalto colabora Petróleos Mexicanos (Pemex) para que se refuerce el bacheo de calles que se encuentran en deplorables condiciones en el municipio de Cajeme, situación que se ha agravado con las lluvias que se han registrado en los últimos meses.

El secretario de Imagen Urbana y Servicios Público, Gerardo Sastré Iriarte, pide a los cajemenses ser pacientes, pues se trata de un trabajo que se realiza de manera paulatina en la zona rural y urbana, por las afectaciones que se han tenido con las lluvias.

"A principios de año realizamos una solicitud para tratar de adquirir una donación de asfalto de Pemex, la cual tuvo un buen resultado y ahorita estamos trabajando en conjunto con el asfalto del Ayuntamiento, si no hubiéramos hecho esa solicitud es una inversión que fuera difícil llevarla a cabo, con la donación estamos apoyando estos trabajos extraordinarios por las lluvias", explicó.

Informó que durante la semana del 29 de septiembre al 4 de octubre se llevaron a cabo trabajos de bacheo en las principales vialidades del municipio, utilizando un total de 324 metros cúbicos de carpeta asfáltica propia.

Esta semana, distintas cuadrillas de bacheo trabajarán en puntos como el bulevar Ramírez y Coahuila, el cruce de las calles Paris y Minatitlán, así como en la calle Paris entre 300 y bulevar Las Torres, Antonio Caso entre Club de Leones y Kino, 6 de Abril entre Justo Sierra y Kino, 6 de Abril entre Coahuila y California, Mayo entre Miguel Alemán y Quintana Roo, Antonio Caso entre Kino y Boulevard Colonial, Camino Real entre Coahuila y Tabasco, Huatachive entre Morelos y Yaqui, 5 de febrero y Cajeme, Sinaloa y Lázaro Mercado, 5 de febrero entre Allende y Tetabiate y algunas calles de la colonia San Marino.

Esta semana se empezará a trabajar en la rehabilitación de callejones del primer cuadro, comenzando por los que no tienen daños de infraestructura sanitaria.