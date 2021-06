Gas LP por las nubes en Sonora

"Está muy caro, no puedo llamar a una gasera para que me llene el tanque porque cuesta más de mil pesos, por eso voy a que me lo rellenen con 200 pesos, aunque me rinda mucho menos", manifestó Rosa Yocupicio, jefa de familia y vecina de la colonia Centro.



Y es que llenar un tanque de gas LP grande, con capacidad para 45 kilos, tiene un costo desde los $1, 108 pesos hasta los $1,204 pesos; en tanto, un cilindro de 30 kilos, cuesta de 730 pesos hasta 802 pesos, dependiendo de la compañía .