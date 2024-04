Hallan descanso en la fosa común en Cajeme

Año con año, aquellas personas que no son identificadas o reclamadas por sus familiares al fallecer, así como difuntos de edad avanzada y escasos recursos encuentran descanso en un terreno desolado al interior del Panteón del Carmen en Ciudad Obregón, denominado fosa común.

Lomas de tierra y cruces de madera color azul, la mayoría sin nombre o datos generales, diferencian a esta zona del resto del cementerio. En la fosa común no suele haber flores ni lápidas, solo cadáveres enterrados.

En lo que va del 2024, ingresaron a esta área cerca de 10 cuerpos, algunos de ellos fueron enviados por el Servicio Médico Forense (Semefo) luego de que se cumplió el plazo establecido para que la familia pida el cadáver, y otros corresponden a adultos mayores que estaban internados en asilos, los cuales tienen convenio con el gobierno municipal.

UN LUGAR PARA LOS MENOS PROTEGIDOS

"En la fosa común se sepulta a los más desprotegidos, personas no identificadas o identificadas pero no reclamadas por algún familiar. También usamos ese lugar para sepultar a las personas de muy bajos recursos, dónde no se les cobra un solo peso por la tierra y el derecho de inhumación. Donamos el terreno a los asilos con los que tenemos convenio, siempre y cuando nos lo soliciten", explicó el titular del Velatorio Municipal, Francisco Vidal.

La cantidad de difuntos que son enterrados en este lugar del cementerio es muy variable, informó el funcionario. A simple vista, los visitantes pueden observar más de 300 cruces.

PUEDEN SOLICITAR EXHUMACIÓN

A decir de Francisco Vidal, existe la posibilidad de que algún familiar de un difunto identificado y enterrado en la fosa común pueda pedir la exhumación.

"Personalmente no me ha tocado un caso de estos, pero en otras ocasiones ha pasado. Si lo quieren exhumar pueden solicitarlo, o también se le puede poner una base ahí mismo. Hay posibilidades dependiendo de la situación", dijo el funcionario.

Según el Velatorio Municipal, la fosa común se encuentra aproximadamente al 40 por ciento de su capacidad.

"Hay una disponibilidad de aproximadamente 60 por ciento, no pudiéramos decir el tiempo en el que se llenaría, porque las estadísticas de los cuerpos que ingresan es muy variable", comentó.

ÚNICA FOSA

A pesar de que en el Artículo 23 del Reglamento de Panteones para el Municipio de Cajeme establece que "los panteones municipales deberán contar con una sección llamada fosa común, en la cual serán depositados los restos de los cadáveres humanos, cuando no sean reclamados por sus familiares, posterior a las 72 horas de su fallecimiento y las que en coordinación solicite Semefo", en Cajeme solo un panteón municipal cuenta con fosa común, pues el Panteón de Guadalupe carece de este tipo de área.

SUGIEREN MEJORAS

En opinión de algunos visitantes del Panteón del Carmen, esta zona debería de embellecerse, debido a que da una mala imagen al Panteón del Carmen.

"Se ve desolado y un cochinero, hay cruces que se encuentran muy pegadas, casi una encima de la otra, no se ve un orden. Sería bueno que de perdida arreglaran un poco. Parece abandonado", mencionó Vanessa Elizalde, una de las visitantes de este cementerio.

Francisco Samaniego, quien tiene familiares difuntos enterrados en este panteón, coincidió en que se le debería dar un mejor aspecto a la fosa común.

"Que se retire la basura principalmente, y no solamente en lo que es esa área, sino en todo el panteón, ya que hay muchas botellas tiradas, se ve mal", expresó.