Familia pierde todo en incendio de su casa; pide ayuda a la sociedad

Y es que con crisis derivada de la pandemia de Covid-19 no cuenta con trabajo y tiene bajo su cuidado a 5 niños .

La afligida mujer habló de la desesperación en que vive, pues su situación económica es difícil, ya que además de sus hijos, con ella viven sus sobrinos, que recientemente perdieron a su mamá.

A fin de solventar un poco su grave situación, pide al apoyo de la ciudadanía con despensa, ropa que puede ser tallas 5 a la 16, niño y niña; de adulto en talla grande; maderas, láminas o cualquier material de construcción.

Respecto a las causas del siniestro, explica que desconoce cómo se originó el incendio, pues cuando ocurrió estaban en casa de un familiar.

“No sabemos qué pasó, no había gas, quizás fue un corto o no sabemos, pero todo se acabó, no tenemos nada ahorita, nos quedamos con la ropa que traíamos nada más”.

De momento se están quedando con su hijo mayor, pero el espacio es reducido, mientras que el único sustento económico que tiene es el apoyo que él le brinda, pero es insuficiente para iniciar su vivienda desde cero.

Las personas interesadas en ayudar pueden comunicarse al número 64-42-32-87-43 o acudir a la calle Luis Antillón Peñúñuri #3246 en la colonia Pioneros de Cajeme.