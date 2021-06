Falla investigación en crimen de Abel

"Es lamentable no haya todavía ningún tipo de avance, que las autoridades, no al partido, sino a la familia del licenciado no le haya rendido cuentas, y también a la ciudadanía".

Señaló que a diferencia de los otros cierres de campaña, se convocó a una marcha por la paz, pues Cajeme no está para fiestas, no solo por el homicidio de Abel Murrieta, sino por todos los que se viven cada día y siguen impunes.

Indicó que proyectan solicitar una reunión con las autoridades de la Fiscalía para analizar la situación y exigir que se dé celeridad a la investigación, que pareciera estar estancada, además de que esperan que el cambio de Gobierno no atrase el proceso.

Expresó que los militantes del partido desean que a la muerte de su compañero no se le dé carpetazo como se acostumbra, pues es un hecho que cimbró al Municipio, no sólo por ser un personaje político, sino por todo lo que implica el caso.

Fue el pasado 13 de mayo cuando Abel Murrieta recibió 5 impactos de bala durante un evento de campaña en uno de los cruceros más transitados de Ciudad Obregón, en las calles California y Guerrero en la colonia Centro.