Facilitan más de 500 empleos a personas con discapacidad en Cajeme

Más de 500 vacantes ofrecen distintas empresas a personas con algún tipo de discapacidad, durante la Feria del Empleo que se llevó a cabo este 2 de diciembre al interior del Palacio Municipal de Cajeme, cuyo objetivo es dar facilidades de contratación a este sector de la población.

Andrea Ruiz Carrasco, subsecretaria de Promoción del Empleo y Productividad del Servicio Nacional del Empleo en Sonora, informó que se trata de la cuarta feria que se lleva a cabo en este municipio y detalló que la meta anual que se tiene este 2025 es de más de 30 mil personas atendidas y colocadas en empresas.

Asimismo, dijo que estas ferias se han llevado a los 5 municipios más grandes de Sonora, siendo estos San Luis Río Colorado, Nogales, Cajeme, Navojoa y Hermosillo.

"Aquí hicimos cuatro ferias, en Cajeme hay más rotación y más oportunidades, se están acercando empresas que no estaban en el Servicio Nacional del Empleo a ofrecer sus vacantes. Se han ofrecido alrededor de unas 2 mil vacantes en cuanto a las ferias, ya en lo que es la Bolsa de Trabajo han sido más de 20 mil", mencionó.

Se encuentran presentes stands de maquiladoras, negocios de construcción, servicios, entre otros, siendo algunos giros que predominan en el municipio de Cajeme. La feria concluirá a las 14:00 horas.

SEGUIRÁN ACTIVIDADES

La subdirectora de DIF Cajeme, Cuqui Montelongo, destacó que además de esta feria de empleo de la inclusión, se aproximan otras actividades por la semana de la discapacidad 2025.

"Hemos tenido algunos conversatorios y pláticas, tenemos esta feria, el día jueves tendremos una posada en el Centro Magno para niños y niñas con discapacidad, también otros conversatorios el viernes. Se trata de promover y sensibilizar a la población, que tengan conocimiento sobre qué servicios puede prestar DIF Cajeme a este sector", dijo.

Cabe señalar que DIF Cajeme cuenta con instancias como CIFA y UBR para brindar servicios a personas con discapacidad.