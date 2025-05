Exigen reparación de drenajes colapsados en la colonia Beltrones de Cajeme

Un grupo de vecinos de las zonas aledañas a las calles Almendros y Paulonia de la colonia Beltrones al norte de Ciudad Obregón se manifestó la mañana de este jueves, exigiendo una urgente rehabilitación del sistema hidrosanitario. Señalaron que, a pesar de los desazolves realizados en el lugar, la presencia de aguas residuales es constante desde hace más de tres años.

Nicolasa Duarte, vecina del sector, compartió que, derivado de la mencionada problemática, se han registrado varias familias con problemas de salud, sobre todo en los grupos más vulnerables como son los menores de edad y las personas adultas mayores, además de las mascotas.

Añadió que constantemente realizan el reporte correspondiente ante el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), pero solo les han brindado, en el mejor de los casos, soluciones temporales.

"Estamos aquí muy molestos porque no nos toman en cuenta en este problema, ya hay muchas enfermedades con los niños, con las personas adultas, han caído personas en los drenajes, la verdad ya no podemos ni comer a gusto por la peste dentro de las casas, muchas veces hemos pasado el reporte y no nos hacen caso, entonces estamos ahorita dispuestos a pasar al Palacio Municipal a llevarles baldes estas aguas al presidente, para que vea lo que vivimos", señaló.

Los vecinos señalaron que, pese a que el pasado lunes acudió personal del Oompasc a realizar el desazolve de las tuberías, la medida no duró ni medio día. Ante el hartazgo de no contar con una solución definitiva, advirtieron estar dispuestos a arrojar aguas negras al interior del Palacio Municipal a manera de protesta.

"Para que él (el alcalde Javier Lamarque) huela lo que estamos oliendo nosotros, porque ya no es justo lo que está pasando aquí, supuestamente lo destaparon, pero brotó más el agua", señaló una de las manifestantes.

Por lo anterior, pidieron a las autoridades que se atienda a la brevedad, señalando que cualquier tipo de manifestación no es por asunto personal o contra la institución sino para tener la atención y se les dé respuesta a su petición.