Exhortan al voto razonado

Aproximadamente el 30 por ciento del padrón electoral está conformado por jóvenes y desafortunadamente no votan, evadiendo una responsabilidad ciudadana.

Indicó que emprendieron una campaña llamada "Mi voto vale", mediante la cual han sostenido acercamientos con la comunidad y se han percatado que la sociedad está más informada.

Dijo que las propuestas de las y los candidatos se hacen conocer mediante una agenda digital que permite que la sociedad se mantenga más informada.

"Muchas veces se puede percibir entre los ciudadanos que el voto por sí solo no vale o que no cuenta, pero esta campaña es para hacerles saber que no es así, que su voto cuenta si queremos tener un cambio real en nuestro Municipio y nuestro Estado", reiteró.