Estudiantes aclaran situación del alumbrado en Unison Cajeme y rechazan posible persecusión política a estudiantes

Tras la aclaración de la polémica en torno a la rehabilitación del alumbrado público en la calle Bordo Nuevo a la altura de la Universidad de Sonora (Unison) campus Cajeme, Daniel Heráldez informó que continuará con la lucha en lograr que los dos pasajes gratuitos para estudiantes se garantice y se cuenten con un transporte digno.

El estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas de Itson, dijo que tras dialogar con Axel Gómez, coordinador operativo del Consejo Estudiantil de Sociedades de Alumnos de la Unison (CESA) campus Cajeme, el tema se aclaró al explicar que nunca fue su intención "colgarse ni ponerse medallas".

Esto, luego del video que publicó donde se aprecia iluminado la calle Bordo Nuevo, labor que adjudicó al trabajo ciudadano.

"El tema nos unión por unos estudiantes que en una entrevista me lo compartieron (la oscuridad de la calle), pero no fue para colgarme ni para ponerme medallas", apuntó.

Tras rechazar que milite dentro de lasfilas de Movimiento Ciudadano, sino que simpatiza con el partido, Daniel Heraldez expresó que no conocía a Axel hasta después de las historias, por lo que lo buscó el sábado, día en el que aclararon dudas y malos entendidos por ambas partes.

Como estudiante universitario, recordó, desde el año pasado participó en un evento enfocado a mejorar el servicio del transporte en Cajeme, el cual fue convocado por las propias autoridades municipales, y para lo cual realizó publicaciones de manera imparcial dando voz a alumnos quienes opinaron del servicio, entre ellos estudiantes de Itson Náinari y de la Unison.

"Nos dijeron que en la noche se ponía peor (la calle Bordo Nuevo)... Yo desconocía que desde 2018 habían estado haciendo gestiones por Axel de CESA", apuntó.

CESA ACLARA PUNTO

Por su parte Axel Gómez, coordinador operativo de CESA Unison Cajeme, reveló que el próximo 18 de noviembre, en conjunto con todas las sociedades de alumnos realizarán una campaña de limpieza en la calle Bordo Nuevo en conjunto con las autoridades municipales, quienes apoyarán con herramienta para su realización.

Narro que desde el mes de junio, el Consejo Estudiantil hizo del conocimiento de la autoridad municipal la necesidad de contar con el alumbrado, y éste respondió colocándolo en un tramo, dado que en ese momento no se podía colocar el resto por una complicación con la empresa que prestaba el servicio. Lo cual cambió a finales de octubre cuando finalmente ya pudo ser instalado.

Además, de que han tenido reuniones respecto al mismo tema con la secretaria del Ayuntamiento, Lucy Navarro.





Agregó que al evento del sábado 18 de noviembre, invitó a Daniel Heráldez, donde se tiene previsto leer un comunicado en torno a la polémica que se presentó.

"Nos comunicamos con varios medios de comunicación para aclarar la situación y se hizo un comunicado de prensa que se leerá el mismo día, e invité a Daniel Heráldez para que viera lo que hacemos como consejo y aclaremos que fue una situación donde él no sabía de las actividades que hacíamos en el consejo, más que nada fue falta de contexto, no quiso hacer nada malo y pues el consejo es una sociedad en pro de estudiantes que no queremos que se le persiga políticamente", esto en relación a algunos twit que se realizaron en contra de Heraldez.

EL TRANSPORTE LOS UNE, PERO EN DISTINTAS LUCHAS

En cuanto a la situación del transporte urbano, narró que como consejo estudiantil cuentan con un proyecto denominado Bienestar Institucional, donde ven las necesidades de los estudiantes y de la Universidad.

Dentro de éstas se encuentra la problemática del transporte, en el sentido de que los choferes o concesionarios recortan la ruta debido al poco pasaje, quedando algunos estudiantes de la Unison campus Cajeme, sin el servicio durante la noche.

Cabe señalar que desde hace un año Daniel Heraldez ha emprendido una lucha por que se respete los dos boletos gratuitos a estudiantes, medida establecida en la ley, además de que se dignifique el servicio en el municipio.

Axel Gómez mencionó que la lucha que realiza Daniel Herández es diferente a la de ellos, aunque la calificó de "muy buena".