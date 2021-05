Esperan usuarios de CFE los recibos cargados

"Yo lo encendí desde abril porque el calor se dejó sentir antes, apenas pagué el recibo y sí me llegó más alto el costo, vine pagado mil 500 pesos", dijo una usuaria de la colonia Campestre.

"Yo pasé de pagar 150 pesos con la tarifa de invierno a 600 pesos con la tarifa de verano porque encendí el aire antes del 15 de mayo", comentó una usuaria de la colonia Villas del Rey.

Por otra parte, otra usuaria de la colonia Benito Juárez decidió encender sus aparatos de refrigeración hasta hace un par de días "para mí el subsidio entra el 15 de mayo y pues por eso no prendo los aires acondicionados antes, generalmente llego a pagar mil 500 pesos bimestrales ya en verano".

"Todavía no me llega el recibo con la tarifa de verano, me va a llegar a finales de julio, con la tarifa normal pago 600 pesos, pero ya con la nueva voy a pagar más de mil 500 pesos", dijo otro usuario de oficio chofer.