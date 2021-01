Esperan identificación 80 osamentas: Delgado

Al menos 80 cuerpos se estima que estén a la espera de ser identificados, luego de que colectivos de búsqueda los localizaran en fosas clandestinas, debido a que las familias de desaparecidos no se acercan a realizarse las pruebas de ADN, lamentó Cecilia Delgado.

Por lo que también se buscará proponer a la Fiscalía que a través de una página de Facebook se den a conocer las pertenencias de las personas encontradas.

"El llamado es que se hagan las pruebas de ADN, para identificar, es gratuito, aunque no tengan denuncia se pueden hacer la prueba, es importante".

Además, expuso que las búsquedas se han complicado en las últimas semanas, ya que han detectado que cada vez son más cuerpos los que se incineran, una situación que es lamentable.

Externó a aquellas personas que tengan conocimiento de puntos donde pueda existir una fosa a que les informen, llamados que son anónimos y tienen la única intención de unir a madres con sus hijos.

COLECTIVOS REALIZAN MEGA BÚSQUEDA EN OBREGÓN

Con una oración para pedir por las personas que se encuentran desaparecidas, al menos 5 colectivos iniciaron las labores de rastreo en un predio de la colonia Leandro Valle, con la esperanza de poder encontrar a los "ángeles" o "tesoros" de las familias.

Son más de 30 mujeres las que partieron a campo para una mega búsqueda el día de ayer y hoy de nueva cuenta saldrán, siendo esta la segunda que se lleva a cabo en el Municipio con la participación de diferentes grupos que se unieron, todos con el mismo objetivo.

"Ninguna madre merece desenterrar a su hijo, ni encontrar a su hijo, lo viví, lo sueño, lo vivo, lo sufro, no me dejan mentir porque lo que más ama una madre son los hijos, antes me mataba la idea de si mi hijo sufrió, hora que lo encuentro, mi dolor es cuánto daño le harían", expresó una de las integrantes del colectivo.

Aun cuando algunas ya han encontrado a sus hijos, se mantienen en la búsqueda por sus compañeras, tal es el caso de Georgina, quien en septiembre pasado perdió a su esposo y su hijo, lo que cambió por completo su vida.

Fue ella quien en menos de 6 meses logró encontrarlos en predios baldíos cerca de la colonia Urbi Villa del Real, dolor que se ha convertido en fortaleza para apoyar a otras madres, esposas y hermanas a darle sepultura a sus seres amados.

Al unirse los colectivos, solicitaron el apoyo de la ciudadanía, pues cada salida a campo representa gastos de gasolina, palas, botas, picos e incluso comida y agua, por lo que los interesados pueden comunicarse en las páginas de Buscadoras por la Paz, Rastreadoras de Ciudad Obregón, Guerreras Buscadoras y Buscando en Vida.