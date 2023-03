Esperan de la CFE recibos "cargados"

Para el dirigente del Club de Usuario de Cajeme, el CUC, esa cantidad es muy poca porque nada más porque con un refrigerador se consume, y cuestiona los demás aparatos como lavadoras o abanicos deben de usarse en esa temporada porque son necesarios en un hogar.

"Mucha gente usó calentones, regaderas eléctricas y a eso le agregas los demás aparatos eléctricos como hornos microondas, refrigeradores, computadoras y demás todos esos consumos agravan la situación porque la tarifa de invierno son 200 kilowatts nada más" explicó.

Explica CFE los primeros 75 kilowatts la cobra a 95 centavos por kilowatt y para sumar los 200 kilowatts los 125 que faltan, se cobran alrededor de 1.20 pesos, y resalta; el problema grave inicia a partir del kilowatt 201 porque de ahí en adelante el costo por tarifa se va a entre 3 y 4 pesos.

Aclara ahí está la situación grave ya que por cada 500 kilowatts que se excedan de consumo después de esos 200 esos recibos van a llegar a cantidades de mil 500 pesos o más y agrega que si una persona consumió mil kw le estarían facturando entre 3 y 4 mil pesos.

Como Club de Usuarios declara, a los representantes populares como diputados Federales y senadores, como Javier Lamarque en su momento, a Arturo Bours, Jorge Russo o Carvajal, le entregaron esas peticiones para que vieran esta problemática de altos costos en el Congreso.

"Todo se legisla y para que nos apoyaran con un subsidio cuando menos del doble, 400 Kw cuando menos para los inviernos, con eso ya solventaríamos lo más elemental"

Para vigilar los consumos Campos Hernández recomienda a los usuarios no dejen de tomar lectura a sus medidores y con recibo en mano cuando vayan a CFE pidan un corte del consumo y de lo que llevan facturado hasta ese día.

Y, en caso de tener muy alta la facturación, lo que se puede ir haciendo es adelantar o abonar a la cuenta, para que la carga no se haga muy pesada, para que, al vencer el pago, no les corten el servicio, resaltó; pasados 60 días posteriores al corte de no ponerse al corriente el medidor es retirado y para reanudar el servicio o reconectar ese usuario tendrá que recontratar y es dinero que se pierde.