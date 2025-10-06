Esperan comerciantes cierre de año con repunte moderado

El sector comercio del municipio de Cajeme no está pasando por su mejor momento; sin embargo, aunque se prevé un buen cuarto trimestre y cierre de año, la mejora en ventas será moderada, consideró el presidente de la Canaco Ciudad Obregón, Gustavo Cárdenas García.

Y para el primer trimestre del 2026 el panorama no es muy halagador, pues se está previendo una desaceleración de la economía local a raíz de la marcada reducción en la superficie de tierras cultivadas y por ello, la falta de cosechas, además de la afectación a toda la cadena de suministro de la que el comercio forma parte, expresó.

Cuando el campo está bien, el sector comercial recibe la derrama económica de manera normal y se sostiene, pero en la actualidad esto no está pasando y para inicio de 202 se avizora un panorama grave, expuso.

En el centro de la ciudad se sigue desocupando cada vez más locales comerciales, y eso es un marcador de la situación imperante, agregó.

Entre las opciones para impulsar el desarrollo de la región está la industria, y dentro de este tema dijo que se tiene relación con una empresa que actualmente está produciendo en China y está interesada en el municipio, esperando que esa inversión pudiera concretarse.

TENDRÁN NOCHE BOHEMIA

Por otra parte, anunció que el jueves 23 del presente mes, la Canaco tendrá su noche bohemia de vino y paella, actividad que tendrá lugar en el centro de eventos Arcángeles y dará comienzo a partir de las 20:00 horas.

La cuota de recuperación para quienes asistan es de 500 pesos, y una parte del recurso así captado será para apoyar a una organización social que será decidida en los próximos días, mencionó Cárdenas García.