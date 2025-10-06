  • 24° C
Ciudad Obregón

Culminan mediciones de lotes en la MRG

La mayoría de los posesionarios de solares ya recibieron su documentación que los acredita como propietarios

Oct. 06, 2025
Culminan mediciones de lotes en la MRG

Recientemente culminó ya la medición y deslinde de los 232 lotes de la nueva colonia Bienestar ubicada en la comisaría de Marte R. Gómez y Tobarito, siendo entregados ya estos a las personas posesionadas de ellos, y está en proceso la entrega de la documentación que los acredita como propietarios, indicó Martín Rubén Flores Villegas.

El coordinador de la Unión del Movimiento Urbano y Rural de Sonora A.C. dijo que solamente falta la entrega de documentos y por tanto, de los solares de manera oficial, a 93 de los beneficiarios, quienes ya los tienen en posesión desde hace varios meses.

Durante esta semana se buscará conseguir una audiencia con el alcalde Javier Lamarque para tratar el tema de la introducción de los servicios públicos, como son la red de agua potable, el alcantarillado y la electrificación, así como la necesaria nivelación y balastreo de las calles, agregó Flores Villegas.

El equipamiento del área verde, equivalente a cerca de media hectárea, es otro tema a tratar, por lo que en los próximos días los vecinos sostendrán una reunión para tratar de acordar alguna en relación con alguna necesidad específica para plantearla a la autoridad municipal, dijo.

Y posteriormente retomarán los trámites para lograr que se adquiera más terreno para cubrir las demandas de los restantes 483 solicitantes, expresó el líder.

En cuanto a los miembros del grupo que aparecieron con propiedades registradas por haber estado casadas, comentó que se les pidió que resolvieran la situación para poder continuar con la solicitud, pues de no hacerlo, no podrán obtener un lote, de acuerdo con las reglas del Ayuntamiento.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

