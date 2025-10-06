Aprueba Cabildo convenio con asociación ExpoFest Cajeme

El Cabildo aprobó por mayoría de votos un convenio entre el Ayuntamiento y la asociación civil ExpoFest Cajeme, para dar pie a la realización de este evento que se llevará a cabo en la explanada donde tenía lugar la antigua Expo Obregón, en noviembre de este año.

Durante la sesión, el presidente municipal, Javier Lamarque Cano, justificó que no se ha dejado de aplicar recursos en otros rubros demandados por los cajemenses, como la reparación de calles o drenajes.

“La construcción de espacios de esparcimiento familiar es importante para la reconstrucción del tejido social, a la generación de ambientes de paz, tenemos que avanzar en esa línea sin dejar de atender lo otro por su puesto”, comentó, y aclaró que cerca del 90 por ciento del recurso destinado para obra pública se destina a solucionar problemas con el alcantarillado y las vialidades en mal estado.

El convenio establece que el Ayuntamiento aportará una donación de 6 millones de pesos para la operación y logística del evento, y los recursos adicionales que se recauden serán donados a DIF Cajeme para solventar algunas necesidades, como el mejoramiento de las instalaciones y la atención de Itom Kari.

Javier Lamarque pidió que el área jurídica del Ayuntamiento revise algunos aspectos en relación a la exención de impuestos que se menciona en este convenio, para que se busque el mecanismo compensatorio.

“quisiera que se aprobara el convenio, pero con una acotación, que se revise por Contraloría, por jurídico, y Tesorería Municipal el punto donde dice que habrá una exención de impuestos, que se busque en todo caso el mecanismo compensatorio equivalente al monto, pero que no sea una exención de impuestos, porque estamos impedidos por ley, ya que puede generarse de lo contrario un daño patrimonial”, propuso.

Cabe señalar que la ExpoFest Cajeme 2025 tendrá lugar del 7 al 23 de noviembre.