Espectaculares son retirados por falta de permiso

"Esta persona ha colocado estas estructuras de manera clandestina en la madrugada, y aparecen ya puestas en la ciudad, no tienen permisos de uso de suelo, ni cuenta con permisos de Protección Civil".

Noticia Relacionada Demandan al Ayuntamiento por hostigamiento y abuso de poder

Indicó que la deuda que se supone que el Ayuntamiento tiene con el particular pertenece a la pasada administración, misma que no se ha reconocido, ya que los espectaculares no cuentan con permisos, motivo por el cual en los últimos dos años no se ha recurrido a sus servicios.

El empresario, de apellido Yépiz, dijo que puede acudir a tramitar sus permisos en horas de oficina si así se lo piden, ya que él no puede autorregularse como lo había estado haciendo.