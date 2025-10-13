  • 24° C
Escuelas de Cajeme sin problemas por la lluvia

Las escuelas no presentaron daños después de las lluvias del fin de semana y algunas sirvieron como albergues

Oct. 13, 2025
Los alumnos retomaron sus clases de forma normal y en caso de ser necesario se analizará reabrir los albergues
Los alumnos retomaron sus clases de forma normal y en caso de ser necesario se analizará reabrir los albergues

Las escuelas de Cajeme y el Valle del Yaqui retomaron clases en su totalidad y sin problemas después de las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Raymond, de las cuales dos sirvieron como albergues para albergar personas que se sintieran vulnerables.

Froylan Gámez Gamboa, Secretario de Educación y Cultura, dijo que fueron tres escuelas ubicadas en los poblados de Pueblo Yaqui y Etchojoa que sirvieron para albergar a personas.

“En Pueblo Yaqui un Cobach que tuvo atención a nueve personas, en Etchojoa también tuvimos dos escuelas que atendieron, albergamos ahí a algunos ciudadanos”, detalló.

En general, las clases se retomaron sin problemas para que los alumnos pudieran regresar de manera normal a sus lugares.

En su mayoría, las escuelas de Cajeme presentaron ramas, pasto crecido y hojas que cayeron por los vientos, sin embargo, éstas son retiradas por el personal de los planteles y, en caso de ser necesario, se solicita el apoyo a Servicios Públicos del gobierno municipal.

En Cajeme se tienen alrededor de 500 escuelas de nivel básico, las cuales no reportaron problemas en su infraestructura, alambrado eléctrico, entre otros, por lo que las clases para los cerca de 72 mil alumnos continuaron sin problemas.

