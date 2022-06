Es ágil tramitar el acta fiscal

PUBLICIDAD

Dijo que, hasta el momento, no se han reportado problemas en materia de la emisión de este documento, ni se han acercado a las oficinas de la CTM a solicitar apoyo para hacerlo, lo cual lo atribuyó a la simplicidad del mismo trámite, aunque no descartó que haya algunos que aún no lo han hecho y por eso no han manifestado la necesidad de ayuda.

PUBLICIDAD

"Hasta ahorita no hemos tenido reportes de alguna dificultad que hayan tenido los trabajadores que están haciendo esos trámites, la verdad no sé si sea correcto el funcionar del trámite o de plano los trabajadores que representamos no lo han hecho", dijo.

Cabe recordar que, tras el anuncio hecho por el Servicio de Atención Tributaria (SAT) de la obligatoriedad de presentar esta constancia al patrón, las oficinas de la dependencia federal se han visto abarrotadas de trabajadores de diferentes empresas que acuden a hacerlo, aunque también lo pueden hacer en línea.

El SAT dio a conocer esta semana que hubo una prórroga para la emisión obligatoria de la factura 4.0 hasta el primero de enero del 2023, lo que también amplía la fecha límite para entregar la constancia de situación fiscal.