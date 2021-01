Enfermera con vocación

"De hecho hacemos muchas cosas que nos prohíben y aunque nos regañan, no podemos dejar de ser humanos, a veces prestamos el celular para que se comuniquen y a veces el familiar o la persona, no está preparada para ver a su familiar tan grave", expresó.

Y uno de los momentos más desgarradores para los trabajadores de la salud, comentó, es acompañar a los portadores de SARS- CoV-2 en su lecho de muerte, pues no quieren abandonar este mundo sin compañía.

"Las despedidas nos toca estar ahí, estar orando, unos me dicen que ya se van a morir, no me quiero quedar solo y pues nos quedamos haciendo oración con ellos, cualquier religión que sea, ahí estamos", expuso.

La también enfermera del IMSS 14 de Hermosillo, señaló que al menos en 5 ocasiones ha unido camas de pacientes covid de familiares que se encuentran en la misma situación.

"A veces juntamos las camas porque nos ha tocado esposos, nos ha tocado madres e hijos, andamos ´camilleriando´ y que estén juntos ya nos tocaron varias parejas, hermanos", reveló.

Finalmente, dijo que es muy difícil para el personal de Salud lidiar con tal problema sanitario; sin embargo, siguen en lucha por vocación a su profesión.

"Hoy los veo cansados y resignados, cansados de ver tanta gente que no se está despidiendo, tanta división familiar, a nosotros no está tocando ver toda esa desesperación en las personas y nos quedamos con ese dolor", lamentó.