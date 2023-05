En Itesca podrían llegar a acuerdos y evitar la huelga

Las negociaciones conciliadoras entre la administración y el sindicato del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), continuarán este martes y ambas partes aseguran que pudieran llegar a un acuerdo y evitar el estallamiento a huelga que se tiene programado para el 9 de mayo.

La directora de la institución, Patricia Patiño Fierro, explicó que se ha estado dando cumplimiento al 100 por ciento en el tema del contrato colectivo, pero han diferido con los tiempos que quisiera el sindicato, "aunque eso no depende completamente del Itesca", ya que intervienen entidades del gobierno estatal, como es en el caso del Isssteson o de las instituciones bancarias, esto último en el tema del fideicomiso del fondo del retiro.

"En realidad lo que se está planteando está al 100 por ciento cumplido; se señala que los uniformes se entregaron en febrero en lugar de enero, pero son cuestiones administrativas que no podemos evitar para cumplir la normatividad y no tener después observaciones; están señalando también, por ejemplo, que el fideicomiso que se tiene (para) el fondo de retiro, no aparece actualizada la información, pero no depende de nosotros el sistema, sino de la institución bancaria", explicó.

Patricia Patiño expresó que han resuelto los déficits que se tenían en el tema financiero, lo que ha permitido avanzar en temas de infraestructura, académicos y laborales.

"Cuando llegamos había un déficit, pero hasta este momento no hay ninguno, yo creo que hemos trabajado extraordinariamente bien porque hemos avanzado en la recuperación financiera de Itesc no solamente la recuperación de los edificios, (sino) de la infraestructura, de los programas", abundó.

Al respecto, la parte sindical detalló que además de esto, también se tienen pendientes contrataciones de personal docente y administrativo, aunque reconoció que hay buena voluntad por parte de la dirección para resolver este conflicto.

El emplazamiento a huelga se hizo el 25 de abril como parte del procedimiento jurídico que lleva el proceso.