Por falta de intendente en escuela protestan madres de familia

Para exigir a las autoridades educativas que designen a un intendente, un grupo de madres de familia de la primaria José Vasconcelos se manifetaron hoy, luego que el que se tiene en nómina no se presenta a trabajar desde hace más de 40 días por incapacidades y los niños, junto con el personal docente y los padres deben realizar las labores de limpieza.

Una de las madres de familia afectada de nombre Claudia, comentó que el intendente ingresó a trabajar en enero y presentó incapacidades desde el primer día, sin haberse presentado al plantel hasta el momento, por lo que los niños dejan de tomar clases para salir a limpiar el plantel.

"En enero entró una persona, pero al día siguiente presentó incapacidades, entonces, ya lleva 40 días incapacitado y los chicos están presentando, más que nada, la falta de limpieza en las áreas, se están haciendo actividades de limpieza con los maestros, pero los papás no queremos que nuestros hijos salgan y pierdan sus horas de clase por andar limpiando, sabemos que es parte de su educación, aprender y limpiar y colaborar, pero no queremos que sea parte de su obligación por parte de personal de intendencia", agregó la mamá de un niño de quinto grado.

Por su parte, la directora del plantel, Alejandra Gómez, dijo que los maestros y ella misma dejan sus labores por estar limpiando, por lo que hizo un llamado a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) para que se atiende la necesidad que presentan.

"Sabemos que el intendente no se ha presentado por su problema médico, pero corresponde a Secretaría ya mandarnos a alguien, ya van más de 40 días que está incapacitado y no tenemos a nadie; quienes nos hemos dedicado a hacer la limpieza en lo que podemos han sido los maestros, a veces los niños nos apoyan, y yo, yo también ando limpiando, pero ya nos cansamos, yo ya me cansé, los maestros igual, lo seguiremos haciendo por el bienestar de los niños, pero necesitamos el apoyo de la secretaría, de las autoridades, para nos manden a alguien que haga su trabajo", expresó.

Las inconformes fueron atendidas por Juan Carlos Alcaráz Guerra, supervisor escolar de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), quien dijo que ya se notificó a las oficinas en Hermosillo sobre la problemática y están viendo alternativas de solución.

"La incapacidad médica le permite no asistir por su problema médico a su trabajo, hasta ahí es respetable, pero ha estado presentando incapacidad tras incapacidad, de tal manera que no ha laborado un día en la escuela, no estamos en contra de que se le atienda médicamente a su problemática de salud, el problema es que tiene a la escuela sin atención de limpieza", explicó.

Como parte de los acuerdos llegados entre las manifestantes y el funcionario de la SEC se encuentra el que volverán a dialogar el próximo lunes, y en caso de no tener una respuesta favorable, las madres pudieran tomar el plantel.