Eligen nueva dirección en Unison Cajeme

Mario Hiram Uriarte Montoya fue electo por la comunidad universitaria como el nuevo Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud del Campus Cajeme, quien recibirá formalmente este jueves la dirección de la Universidad de Sonora (Unison) en este municipio.

PROCESO HISTÓRICO DE ELECCIÓN EN UNISON CAJEME

El académico explicó que fue electo por el 70 por ciento de la votación en un proceso histórico en el que por primera vez participaron estudiantes y personal académico en una consulta electrónica, y posteriormente fue ratificado por la universidad.

"De entrada hay que señalar que este es un proceso con historia, es la primera vez que se hace con base a la ley orgánica que se tiene en la Unison, por primera ocasión, maestros y estudiantes participaron, hubo una consulta universitaria y ellos emitieron su voto electrónico", detalló.

PROYECTOS Y PLANES PARA CIENCIAS DE LA SALUD

Una vez que reciba la jefatura de Ciencias de la Salud por parte de Joel Arias Martínez, revisará los proyectos que se tengan pendientes para evaluar y dar seguimiento a los que lo requieran.

"Uno de ellos que se le va a dar seguimiento es la construcción del tercer edificio que está en proceso, ya con esos espacios físicos disponibles se va a pensar en incrementar la oferta educativa o ver si se aumentan los grupos que ya se tienen, vamos a ver lo de una nueva carrera para el campus Cajeme y dar seguimiento a infraestructura", detalló.

Entre las posibles carreras que se tienen para incorporarse se encuentra Fisioterapia y Odontología, esta última debido al costo del equipamiento, pudiera contemplarse llevar la parte teórica en Cajeme y la práctica en Hermosillo.

"Se estaría viendo la posibilidad, la licenciatura de Odontología es una carrera de alto impacto que no se cuenta en el sur del estado, la parte de equipamiento y laboratorios tiene un alto costo, pero se verían alternativas", detalló.

Uriarte Montoya dijo que también se buscará fortalecer la vinculación con la sociedad, entre otros puntos.