El verdadero hombre yaqui

"No vamos a generalizar diciendo, como todos los demás, que los yaquis no saben trabajar. Lo siento mucho, pero los yaquis son los más trabajadores de todo Sonora o de toda la república", resaltó.

Señaló que todos los que están en los filtros sobre la cuatro carriles no son toda la tribu yaqui, e incluso algunos no pertenecen a la etnia, es por eso que dijo se debe de tomar conciencia y conocer la historia de los yaquis, para no generalizar sobre sus acciones, las cuales se caracterizan por ser propias y autónomas de cada uno de los 8 pueblos.

"Muchos yaquis están enviciados en el alcohol y las drogas, pero una vez que llega la Semana Santa tienen el poder y la mentalidad para respetar y dejan los vicios esos 40 días, los verdaderos yaquis; los que no, pues no respetan y siguen por ahí alcoholizados", platicó.

Recordó que la Tribu Yaqui se ha caracterizado a lo largo de los años como una de las más aguerridas; sin embargo, tienen a personas que dan mala imagen a los 8 pueblos, concluyó.