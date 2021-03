El duelo por perder a un hijo

"No se dejen caer, busquen ayuda. Definitivamente no se puede salir solo de esto, tenemos que buscar ayuda, porque el dolor nos puede superar, es un dolor muchísimo muy fuerte y siempre tengan en mente que la muerte no es el final, sino que es el comienzo a una nueva vida", es el mensaje que lanzó Rosa Astorga, después de que perdió a su hija y a su esposo.

Todavía no superaba la muerte de su marido, cuando 9 meses después, un 15 de abril del 2020, Rosa se enteró que su pequeña hija de tan sólo 3 años de edad fue diagnosticada con cáncer. La noticia la dejó sin aliento, pero aún así tenía la esperanza de que su bebé podría ganar la batalla.