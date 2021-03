El daño colateral de las balaceras

Según reportes policiacos, los gatilleros balacearon un domicilio; por fortuna no hubo pérdidas humanas, solo materiales.

Sin embargo, el estado de salud de la señora Alejandra se vio vulnerado y al borde de las lágrimas comentó que su presión arterial se elevó después de presenciar el hecho delictivo y hasta el momento se encuentra en reposo.

Relató que su esposo, al escuchar el retumbar de lo que parecía ser un arma "cuerno de chivo", intentó bajar los asientos para ponerla a salvo, sin embargo, los tiempos no se dieron y no alcanzó a colocarse lo más abajo posible al interior del vehículo, pero por fortuna los proyectiles no llegaron a esa distancia.

"No quiero volver a pasar por algo similar, sin tener que ver con el crimen o algo parecido tenemos que sufrir este tipo de acontecimientos traumáticos, que incluso afectan nuestra salud mental, emocional y corporal", expresó la afectada. Ese mismo día, pero a las 19:00 horas, mataron a balazos a una mujer en la Central de Autobuses de Ciudad Obregón, quien se encontraba en la sala dos de la terminal. El acontecimiento erizó la piel y causó el impacto de los ciudadanos que se encontraban en el lugar realizando sus diligencias de viaje, sin imaginarse que les tocaría vivir un hecho delictivo.

De acuerdo a reportes periodísticos, se confirmó el deceso de la fémina, cuya vida terminó al llegar a un hospital de la localidad; sin embargo, la inseguridad de los habitantes quedó presente al sentir que no estarán seguros, ni en lugares públicos.

También, la mañana del viernes 19 de marzo cuatro personas se encontraban a bordo de un camión suburbano de Estación Corral, cuando el conductor perdió la razón y al dirigirse a la ciudad, repentinamente en plena carretera Internacional decidió retornar, dejando en "shock" a los pasajeros.

Uno de los afectados platicó que el camionero iba a exceso de velocidad, lo que puso en alarma a los presentes, por lo que intentaron indicarle al chofer que los bajara en algún lugar y continuara su camino, sin embargo, hizo caso omiso.

Además, lo iban siguiendo elementos de seguridad de los tres niveles de Gobierno e incluso militares, por lo que, el chofer al ver la persecución comenzó a disparar a los oficiales quienes no lograban detener la unidad, situación que empeoró el estado de alarma de quienes iban a bordo del camión.

Al final lograron detenerlo en una de las calles de la colonia Nueva Esperanza, al norte de la ciudad, y aunque el hecho se pudo tornar en una tragedia con pérdidas humanas, no pasó a mayores; sin embargo, los pasajeros expresaron su temor y desesperación.