Drogas les impiden amamantar a bebé

La encargada del Banco de Leche Humana de Ciudad Obregón, especificó que las progenitoras consumidoras de narcóticos son evaluadas a través de un diagnóstico médico y dependiendo del grado de sustancia nociva en el cuerpo, determinan si pueden o no amamantar a sus hijos; sin embargo, se consideran no aptas para donar leche materna a otros bebés.

En caso de que las mujeres con este tipo de problema, no puedan amamantar a sus hijos, los bebés son alimentados a través del Banco de Leche, donde se les da prioridad a los niños prematuros o con algún tipo de afectación grave en su organismo.

La especialista destacó que existe una disminución del 70 por ciento de donadoras altruistas, situación que se agrava tras las restricciones sanitarias por Covid-19.

"Estamos en la pobreza extrema de leche, en promedio al día, vienen entre tres o cuatro mamás que tienen internados sus bebés aquí, a donar leche, siendo que hay internados como 12 bebés y desde el seis de agosto no viene ninguna donadora altruista", detalló.

Los requisitos para poder donar leche materna son no tener síntomas de covid o haber convivido con una persona contagiada, se realiza prueba de VIH, sífilis, no portar tatuajes que tengan menos de 12 meses y no haber hecho transfusiones de sangre en los últimos de cinco años.

Para que el Banco de Leche Materna del Hospital del Niño y la Mujer tenga buen abastecimiento, Castelo Martínez resaltó requiere de 10 a 20 donadoras altruistas al día.

Detalló que la leche materna aporta inmunoglobulina, moléculas protectoras para que el recién nacido prematuro reciba anticuerpos cuya función es prevenir infecciones estomacales, gastrointestinales, enterocolitis, infección del oído, entre otras posibles afectaciones.