Drenajes colapsados, beneficio a plomeros

"La necesidad es mucha, la respuesta de la población ha sido buena, en ocasiones grupos de vecinos se unen para pagar por este servicio que beneficiara a todos; el equipo que tenemos es profesional, similar al de Oomapasc", dijo el gerente de la empresa.

Entre las colonias que mayor problema de drenaje presentan, se encuentra Valle Dorado, Urbi Villa, Fovissste y Villa Fontana, donde atienden hasta cuatro reportes por semana.

Por su parte, Joaquín Sánchez, quien desde hace años se dedica a la plomería, señaló que los llamados por drenajes colapsados en los domicilios se han incrementado, problema que en ocasiones tiene que ver con la línea que está en la vía pública.

"A veces el problema es en la red de drenaje, no en las casas, se hace lo que se puede para que quede funcional, pero a veces no hay mucho por hacer, pero como el Oomapasc no llega a tiempo, nos llaman", agregó.