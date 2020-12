Doctor Méndez, el médico del pueblo

Y en la etapa más crítica de contagios y letalidad por Covid- 19, el médico general, siguió al servicio de la comunidad tal como lo dicta el juramento hipocrático, el cual pactan los médicos al iniciar su carrera, pero eso no impidió que tuviera temor de ser infectado.



"Todo el tiempo tuve temor de que me contagiaran, pero afortunadamente no ha pasado nada, he corrido con mucha suerte y esperemos seguir así", expresó.