"Dieceros" afectan a taxistas

Además de las plataformas digitales, los taxis ilegales que trabajan como ruleteros se han convertido en una competencia desleal que va en aumento, afectando a los taxistas de sitio, expuso Enriqueta Rodríguez Medina

Por: Deniss Cabrera

La presidenta de Auténticos Choferes de Cajeme, aseveró que tan solo en enero los concesionarios deberán pagar más de 20 mil pesos en impuestos, así como la verificación vehicular, mientras que existen unidades que operan sin contar con la documentación debida.



"No tenemos Ley de Transporte, no ha habido reuniones ni nada, tengo más de un año pidiendo reubicaciones y no me han resuelto nada, no nos están ayudando, ellos se entienden con los ilegales".

Señaló que los taxis de sitio son los que más afectados se han visto, pues los "dieceros" y plataformas acaparan el pasaje, además de que por la pandemia el cierre de antros y bares redujo el número de usuarios durante la noche.

Hay quienes están pidiendo permisos para trabajar al Cabildo, dijo, pero son personas que sus carros son particulares, solo traen la leyenda de taxi sobrepuesta.

Agregó que en los últimos años el problema de los taxis ilegales se ha incrementado, ya que por más que se ha solicitado la regularización de proyectos de unidades colectivas, no se han aprobado, ni siquiera analizado.

Es en la parada de autobuses de la calle No Reelección entre Sinaloa y Miguel Alemán donde se genera caos vial entre camiones del transporte urbano y taxis ruleteros que recogen pasaje en la zona.