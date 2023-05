Día de las Madres. Muy triste para colectivos de desaparecidos; un recordatorio de que un hijo les falta

Como un día muy triste para el colectivo de las Guerreras Buscadoras de Cajeme, calificó Ana Castro este 10 de mayo, Día de las Madres.

La activista comentó que entre todas las integrantes, entre las cuales 36 buscan a un hijo o hija desaparecida, procuran darse ánimos en esta fecha.

"Es un día muy triste para quienes tienen una hija o hijo desaparecido, yo tengo a mi esposo, pero un hijo es más doloroso para una madre, siempre lo he dicho", expresó.

Ana Castro comento que como encargada del colectivo, junto a una compañera, tienen el deber moral de darles fuerza al resto de las integrantes para no decaer en la lucha que mantienen por localizar a sus seres queridos desaparecidos, aunque ello, no significa que no sufran este día.

"No he parado de llorar toda la mañana al leer en el grupo de whatsapp de nuestro colectivo los mensajes de cada una", manifestó.

A diferencia del año anterior, explico que no realizaron ninguna marcha por el Día de las Madres con las imágenes de sus seres desaparecidos.

UN COLECTIVO QUE TRABAJA

Ana Castro preciso que el colectivo de las Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C, fue fundado en febrero del 2021 aunque desde antes ya realizaban labores de rastreo.

Agregó que el colectivo está integrado por aproximadamente 65 personas, aunque también hay hombres, pero en mucho menos número, quienes casi no salen a búsquedas por temor.

Desde su creación, dijo, han localizado alrededor de 60 "tesoros", como llaman a sus seres desaparecidos, siendo la mayor jornada realizada, la del fraccionamiento Urbi Villas donde localizaron 22 cuerpos.

"De los que tenemos registrados son alrededor de 400 fichas aproximadamente, desde que tenemos iniciamos el colectivo, pero hay más de mil desaparecidos", estimó.

La semana pasada acudieron al municipio de Benito Juárez, a Urbi Villas en Cajeme y al Campo 60 en el municipio de Bácum, donde en el primero localizaron restos óseos.

"Salimos a buscar (desaparecidos) hasta cuatro veces por semana en la ciudad y en el Valle del Yaqui", expresó.